Одесские полицейские осваивают электровелосипеды

26.07.2017 09:00

В Одессе состоялся первый инструктаж сотрудников полиции, которые будут патрулировать территорию курортной зоны на электровелосипедах, сообщает ИА "ЛІГАБізнесІнформ".

Патруль будет нести службу по охране общественного порядка и безопасности в районе "Трассы здоровья" - от "Аркадии" до пляжа "Ланжерон". Отмечается, что именно в этом районе происходит наибольшее количество краж и других преступлений.