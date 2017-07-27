Все рубрики раздела
- «Лаборатория Касперского» расширила географию своего бесплатного антивируса09:45
- Meizu представила флагманские смартфоны с двумя дисплеями09:20
- УКРАИНСКАЯ СТУДЕНТКА СОЗДАЛА ПЕРЧАТКУ, КОТОРАЯ ОЗВУЧИВАЕТ ЯЗЫК ЖЕСТОВ08:33
- Киевстар и Vodafone оскандалились с 3G-сетью в Житомире16:00
- Ученые доказали, что брак вреден для здоровья10:00
- Adobe назвала дату "кончины" Flash Player09:40
- Одесские полицейские осваивают электровелосипеды09:00
- Lenovo представила прототип складного планшета (ВИДЕО)09:45
- В Украине начал работу новый оператор мобильной связи09:30
- Жертвам кибератаки продлили сроки регистрации налоговых накладных16:35
«Лаборатория Касперского» расширила географию своего бесплатного антивируса
«Лаборатория Касперского» объявила о глобальном запуске бесплатного антивируса Kaspersky Free. Об этом написал основатель компании Евгений Касперский в своем блоге, передаетет ИА RNS.
"Следом за запуском в прошлом году в России и еще на нескольких рынках «Лаборатория Касперского» приняла решение представить свой бесплатный защитный продукт для ОС Windows Kaspersky Free на глобальном уровне. Так, в июле 2017 года решение появилось на рынках США и Канады, в ближайшее время выйдет в ряде Европейских государств, а также странах Ближнего Востока и других", - сообщил он.
Главное отличие Kaspersky Free от платных продуктов — ограниченный функционал. Но ограниченный настолько, чтобы обеспечить качественную базовую защиту, которой достаточно для противодействия самым распространенным угрозам.
Также в нем нет таких важных функций как «Безопасные платежи», «Родительский контроль» или «Мониторинг системы». Последняя особо важна при атаках вирусов-вымогателей, эпидемии которых случаются последнее время весьма часто. Стоит вспомнить лишь WannaCry и ExPetr.
Теги: бесплатно, антивирус, Касперский
- Microsoft выпустила бесплатный антивирус
- Касперский выпустил бесплатный антивирус
- Новогодний подарок от Microsoft: началась раздача бесплатного антивируса
- В Шотландии завод предлагает туристам бесплатный виски-тур
- Новый УПК: кто будет иметь право на бесплатную помощь адвоката?
- Около 4 тысяч украинских аптек начали выдавать бесплатные лекарства
- ПУШИЛИН РАССКАЗАЛ, КАК «Л-ДНР» ПОБЕДЯТ УКРАИНУ В ВОЙНЕ09:33
- Полицейские в Мариуполе ради взяток научились обходить видеофиксацию08:46
- Проект закрыт: Захарченко открестился от создания «Малороссии»08:10
- Многодетная мать в Мариуполе воспитывала детей в антисанитарных условиях07:32
- Штаб АТО: боевики совершают подрывы в районе Докучаевска и привезли на передовую сотрудников подконтрольного "ДНР" телеканала21:19
- Минобороны: На Луганском направлении произошло боестолкновение с применением бронетехники20:51
- Заметки из прифронтового блокнота: Созрели хлеба у подножья холмов белогривых18:20
- Где буря прокатилась, там камни опалённые лежат17:18
- Промышленность оккупированного Донбасса уничтожают террористы17:00
- Донетчина страдает от обезвоживания16:48
- Яд в бутылке убил 48 человек: дело смертельного суррогатного алкоголя – уже в суде10:14
- Український оборонпром випробував бойовий модуль - аналог "Граду"09:57
- «Лаборатория Касперского» расширила географию своего бесплатного антивируса09:45
- ПУШИЛИН РАССКАЗАЛ, КАК «Л-ДНР» ПОБЕДЯТ УКРАИНУ В ВОЙНЕ09:33
- Meizu представила флагманские смартфоны с двумя дисплеями09:20
- Новий головний прикордонник купив авто вартістю у три річні зарплати09:10
- "Динамо" уверенно обыграло "Янг Бойз" в первом матче09:00
- Полицейские в Мариуполе ради взяток научились обходить видеофиксацию08:46
- УКРАИНСКАЯ СТУДЕНТКА СОЗДАЛА ПЕРЧАТКУ, КОТОРАЯ ОЗВУЧИВАЕТ ЯЗЫК ЖЕСТОВ08:33
- Проект закрыт: Захарченко открестился от создания «Малороссии»08:10
- Почему болят суставы: семь причин недуга19:17
- Заметки из прифронтового блокнота: Созрели хлеба у подножья холмов белогривых18:20
- Медицинская реформа необходима. Но плохое должно отпасть18:02
- Страшную жатву собирает война на полях17:37
- Промышленность оккупированного Донбасса уничтожают террористы17:00
- Донбасский фронт: «Заруба» у Красногоровки, новое оружие и «американский десант»15:25
- Как бросить курить с помощью электронной сигареты?14:10
- Жареная картошка оказалась полезней некоторых фруктов11:09
- Чем опасна нехватка чистой воды в организме08:29
- Невероятное открытие в медицине: ученые изобрели эффективные инъекции от СПИДа07:48
- Лафа закончилась: обладатели паспорта “Л/ДНР” смертельно обижены на новый указ Кремля – стали известны подробности
- ВСУ взяли оккупированный Докучаевск в полукольцо и готовятся к штурму - боевики "ДНР" в панике массово бегут в Донецк - соцсети
- "Бес уложил Санька Захарченко мордой в пол вместе с охраной", - боевик "ДНР" рассказал о стычках главаря "ДНР" с "именитыми" террористами
- Захарченко продал ВСУ комбрига “ДНР” под Красногоровкой: соцсети рассказали, как донецкий “команданте” предал своего приближенного “Копье"
- "Нормандские переговоры" по Донбассу: все подробности
- Оккупированный Донбасс: массовый падеж соплеменников Путина в террористических "ДНР/ЛНР" продолжается - в моргах ожидается новое поступление утилизированных "ихтамнетов"
- Самые везучие и невезучие знаки Зодиака
- "Шурик попал под минометный огонь, которого там быть не должно было", - боевики "ДНР" рассказали правду о "героическом" ранении Захарченко
- "Уничтожают террористов под Дебальцево, не нарушая минских договоренностей!" - волонтер Мысягин рассказал, как дивизион САУ сил АТО громит "ДНР" на Светлодарской дуге
- Террористы позорно отступили: в зоне АТО бойцы ВСУ дали мощный отпор оккупантам, подобравшимся к их позициям – Штаб АТО рассказал детали жесткого боя