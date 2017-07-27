Microsoft увеличивает вознаграждение за обнаружение "дыр" в Windows

27.07.2017 13:40

Сегодня Microsoft запускает новую программу Windows Bounty, предназначенную для расширения существующих программ защиты от ошибок в системе безопасности, сообщает Znaj.ua.

Хотя софтверный гигант ранее платил 100 000 долларов за найденные пользователями ошибки в Windows 8.1, компания заплатит гораздо больше за серьезные недостатки Hyper-V в операционных системах Windows 10 или Windows Server.

Теперь Microsoft выплатит до 250 000 долларов США за серьезные уязвимости Hyper-V, а ошибки безопасности в предварительных сборках Microsoft Edge или Windows 10 будут получать до 15 000 долларов. “Безопасность всегда меняется, и мы уделяем приоритетное внимание различным типам уязвимостей в разные моменты времени”, - объясняет представитель Microsoft в блоге.