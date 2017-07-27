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Uber добрался до Запорожья

27.07.2017 11:40
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Uber добрался до Запорожья

Сегодня сервис вызова автомобилей Uber начал работать в Запорожье. Сначала здесь запустили uberX — цены на поездки начинаются от 20 грн. Стоимость поездки с uberX в Запорожье рассчитывается по формуле: 16 грн за подачу автомобиля и 4 грн за каждый километр в пути. За поездку можно заплатить как картой, так и наличными, сообщает AIN.UA.
Как и всегда при запуске очередного города, жителям Запорожья предлагается акция: бесплатные поездки до конца дня воскресенья, 30 июля. Для того, чтобы воспользоваться предложением, нужно ввести промокод UBER4ZCITY в разделе оплаты в приложении. Это даст право на пять бесплатных поездок, до 75 грн каждая.
В компании Uberdrive cообщили, что в Запорожье будут действовать бонусы для водителей: в четверг в день запуска бонус за каждую поездку — 50 грн и с пятницы бонус за каждую поездку — от 20 до 40 грн.
Запорожье — это уже шестой украинский город, в котором запустился сервис. Сейчас он также работает в Киеве, Одессе, Львове, Днепре и Харькове.



Теги: Запорожье, запуск, UBER
 
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