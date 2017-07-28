Илон Маск анонсировал первый запуск "марсианской" ракеты

28.07.2017 11:00

Компания SpaceX проведет первый запуск сверхтяжелой ракеты Falcon Heavy в ноябре этого года, сообщает ICTV.

Об этом генеральный директор компании Илон Маск сообщил в своем аккаунте в Instagram. "Демонстрационная Falcon Heavy будет запущена в ноябре", – написал он.

Стоит отметить, что именно эту ракету планируют использовать в миссии на Марс.