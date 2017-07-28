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Архив - Наука и технологии

Илон Маск анонсировал первый запуск "марсианской" ракеты

28.07.2017 11:00
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Илон Маск анонсировал первый запуск "марсианской" ракеты

Компания SpaceX проведет первый запуск сверхтяжелой ракеты Falcon Heavy в ноябре этого года, сообщает ICTV.
Об этом генеральный директор компании Илон Маск сообщил в своем аккаунте в Instagram. "Демонстрационная Falcon Heavy будет запущена в ноябре", – написал он.
Стоит отметить, что именно эту ракету планируют использовать в миссии на Марс.



Теги: Марс, ракета, Илон Маск, анонс
 
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