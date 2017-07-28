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Вирус-вымогатель добрался до Linux
ОС Linux обычно устойчива к большинству атак вредоносных программ. Тем не менее, пользователи данной системы столкнулись с вирусом-вымогателем Erebus, который заражает Linux-устройства, а также может повлиять на корпоративные серверы, сообщает minfin.com.ua.
Известно, что данный вирус недавно атаковал южнокорейского хостинг-провайдера NAYANA. Несмотря на все усилия компании безболезненно выйти из ситуации, она была вынуждена заплатить $1 млн биткоинами, чтобы восстановить работу своих серверов.
Erebus способен обойти настройки управления учетными записями пользователей в ОС Linux, что делает его очень серьезной угрозой.
Анализ Trend Micro показал, что это вредоносное ПО является логической эволюцией различных наборов эксплойтов — компьютерных программ, фрагментов программного кода или последовательностей команд, использующих уязвимости в программном обеспечении и применяемых для проведения атаки на вычислительную систему.
Erebus шифрует файлы, используя алгоритм шифрования RSA-2048, который практически невозможно взломать. Стоит отметить, что 423 типа файлов восприимчивы к атаке данного вируса-вымогателя.
Теги: вирус, Linux, вымогательство
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