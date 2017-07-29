З’явилась кепка, в якій можна слухати музику без навушників

29.07.2017 22:37

Кепка містить чотири вбудованих динаміка опосередкованої провідності, її можна підключити до смартфону і слухати музику або здійснювати дзвінки без необхідності використовувати навушники.

ZEROi підключається до смартфону через Bluetooth, тому ніяких проводів в неї вставляти не потрібно. Вбудований акумулятор забезпечує до п'яти годин роботи на одній зарядці, а активувати розумну кепку можна шляхом натискання на спеціальну кнопку.

Крім батареї і динаміків опосередкованої провідності, в кепці також є мікрофон, який дозволяє користувачеві відповідати на дзвінки, не виймаючи телефон з кишені.

Сфокусована на стилі не менш, ніж на функціональності, ZEROi представлена ​​в двох стилях і різних кольорах, що дозволяє підібрати її практично до будь-якого гардеробу. Кепка покрита гідрофобним матеріалом, тому власники можуть використовувати її під дощем, не турбуючись пошкодити електроніку.

Источник: maximum.fm