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Архив - Наука и технологии

В Китае разработали домашний 3D принтер за $129

30.07.2017 11:00
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В Китае разработали домашний 3D принтер за $129

В Китае создали дешевый 3D принтер SparkMaker, который можно будет установить дома, сообщает ICTV.
Если разработчики найдут средства на массовое изготовление принтера, то он будет стоить $129.
"SparkMaker компактный, красивый и удобный для пользователя. Он отличается простотой печати с одной кнопкой, многоцветные смолы загружаются просто, также как и конструкции, готовые для печати", – говорится в сообщении.
Сейчас кампания собрала уже более 65 тысяч долларов – это в три раза превышает первоначальную цель.



Теги: Китай, принтер, 3D
 
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