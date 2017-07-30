Все рубрики раздела
Последние новости раздела
- Приближающаяся к Земле комета может уничтожить все живое вокруг уже в 2022 году: именно эта комета 109 лет назад привела к страшной катастрофе 08:30
- З’явилась кепка, в якій можна слухати музику без навушників22:37
- Во Львове нашли артефакты времен Киевской Руси18:10
- Новий вірус BankBot загрожує мобільним пристроям17:51
- Вирус-вымогатель добрался до Linux15:10
- Илон Маск анонсировал первый запуск "марсианской" ракеты11:00
- Мессенджера WhatsApp установил новый рекорд10:30
- В Крыму обнаружили младенца с сильно вытянутым черепом21:50
- Volkswagen намерен модернизировать 4 миллиона автомобилей для снижения выбросов20:35
- Первый украинский Музей науки откроют в Киеве19:54
В Китае разработали домашний 3D принтер за $129
30.07.2017 11:00
В Китае создали дешевый 3D принтер SparkMaker, который можно будет установить дома, сообщает ICTV.
Если разработчики найдут средства на массовое изготовление принтера, то он будет стоить $129.
"SparkMaker компактный, красивый и удобный для пользователя. Он отличается простотой печати с одной кнопкой, многоцветные смолы загружаются просто, также как и конструкции, готовые для печати", – говорится в сообщении.
Сейчас кампания собрала уже более 65 тысяч долларов – это в три раза превышает первоначальную цель.
Теги: Китай, принтер, 3D
Читайте также:
- З’явилися подробиці вбивства українського школяра терористами “ДНР”21:35
- В Курахово состоялось заседание коллегии Главного управления пенсионного фонда в Донецкой области20:30
- Три года назад бойцы АТО выбили из Авдеевки "защитников русскоговорящих"19:10
- На стене обстрелянной школы в Мариуполе появился мурал 17:15
- В Покровске всплыла еще одна история с автомобилем, «отжатым» полицейскими16:50
- В Мариуполе из-за депутата от Оппозиционного блока обесточен пр. Лунина14:54
- Вокруг Мариуполя дополнительно создали 5 мобильных блокпостов14:10
- Страшна провокація: стало відомо про новий підступний план "Л/ДНР" проти України13:51
- Павел Жебривский занял 5 место в рейтинге украинских губернаторов13:12
- МАРИУПОЛЬСКИЕ ШКОЛЬНИКИ ВЕРНУЛИСЬ ИЗ ПОЕЗДКИ В КАРПАТЫ11:10
- Российская группа попала в черный список "Миротворца"10:51
- Поднимут ли тариф на газ осенью: Украина обязалась в сентябре ввести абонплату10:34
- "Шахтер" вырвал победу у "Стали" на последних секундах матча (ВИДЕО)10:20
- На новых польских паспортах планируют изобразить Мемориал орлят во Львове10:11
- Смерч в Кривом Роге повредил 200 домов (ВИДЕО)10:00
- “По-грузинськи” – не прощаючись: Як команду Саакашвілі кинули на гроші09:51
- У Миколаєві затримали іноземця, який знімав порнографічні відео за участю неповнолітніх09:32
- "Страна меняется": блогер рассказал удивительное о бизнесе в Украине09:11
- Хозяйка гостиничного бизнеса ударила ребенка за то, что тот разгуливал по ее собственности08:53
- Приближающаяся к Земле комета может уничтожить все живое вокруг уже в 2022 году: именно эта комета 109 лет назад привела к страшной катастрофе 08:30
- "Будут просто бить друг другу морды". Как закон о домовых счетчиках рассорит жильцов многоэтажек21:10
- Сколько нужно пить воды при повышенном давлении18:31
- В Покровске всплыла еще одна история с автомобилем, «отжатым» полицейскими16:50
- Катастрофа с Днепром: что убивает главную реку Украины16:11
- Как обмануть грозу? 15:30
- У Латвії за підтримку "ДНР" загрожуватиме тюрма08:30
- Йога-это философия. Если вы ей доверитесь, она многому научит21:01
- В июле безопасных арбузов не бывает — мнение врача07:38
- Международные организации закупят лекарства для Украины на 5,9 млрд гривен, - Минздрав 20:10
- СБУ: Путин поручил «перезагрузить» отношения с Украиной 12:50
- На окраине Горловки “призраки” вырезали минометный расчет “ихтамнетов” в полном составе: стали известны подробности ликвидации террористов
- Техника уже подошла - будет горячо по всей лини фронта: боевики “Л/ДНР” анонсировали серьезные бои
- СБУ: Путин поручил «перезагрузить» отношения с Украиной
- Ловушка от Захарченко: "ДНР" берет в плен тысячи человек
- Опасность грозит всем украинцам: Анастасия Приходько рассказала шокирующие подробности своего волонтерства
- “Россия заплатит за Крым и Донбасс! Это может тянуться 5-10 лет. Мы будем беднеть, ничего хорошего”, - член совета при Путине Шаблинский заставил пропагандистов заикаться. ВИДЕО
- Побросали оружие и трусливо сбежали с поля боя: силы АТО мощно отбили наступление ДРГ террористов "ЛНР" в районе Бахмутской трассы - у боевиков потери
- Соцсети: Возле комендатуры террористов в оккупированном Луганске произошла перестрелка
- Боевиков, российских наемников и военных преступников ждет «бомба»
- В “ЛНР” большая разборка между “рашистами”: 40 вооруженных боевиков Плотницкого ограбили склад Стрелкова-Гиркина – подробности