В Германии создали "солнцемобиль"

31.07.2017 12:38

Мюнхенский стартап Sono Motors представил прототип городского электромобиля с возможностью полноценной зарядки от солнца. Модель называется Sion, средства на ее разработку молодая компания собрала с помощью краудинвестинга, сообщает CARTIMES.

На всей поверхности Sion – на крыше, по бокам, на капоте и сзади – расположены фотоэлектрические элементы, всего их 330. Они имеют поликарбонатное покрытие, защищающее от ударов и воздействия атмосферы. «При надлежащих условиях» солнечные элементы за день накапливают количество энергии, достаточное для преодоления 30 км, то есть теоретически Sion можно вообще не подключать к сети, хотя такая возможность предусмотрена. Эта система называется viSono.

Sion оснащается 80-киловаттным электромотором и батареей, обеспечивающей запас хода в 250 км. Опционально для машины предложат прицепное устройство – разработчики утверждают, что Sion без проблем сможет тянуть за собой трейлер массой до 750 кг. Еще одна «фишка» проекта – возможность заряжать от автомобиля приборы мощностью до 7,6 киловатт. В оснащение включены ABS, ESC, кондиционер, особая система фильтрации воздуха breSono на основе мха и информационно-развлекательный комплекс с 10 дюймовым экраном.

Sono Motors рассчитывает начать поставки Sion в 2019 году. Без батареи электрокар будет стоить всего 16 тысяч евро. Батарею же можно будет купить отдельно – сейчас ее оценивают менее чем в 4 тысяч евро – или же взять в месячную аренду.