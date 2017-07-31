В Таллине запустили автобусы-беспилотники

31.07.2017 09:00

В столице Эстонии Таллинне начали ездить автобусы без водителей. С субботы, 29 июля, два таких транспортных средства начали курсировать по маршруту "Котел культуры - Бульвар Мере" и бесплатно перевозят пассажиров шесть дней в неделю, передает телеканал 112 Украина.

"Только 15 лет назад смартфоны, цифровые подписи, электромобили или кассы самообслуживания в супермаркетах казались чем-то из научной фантастики. Но прогнозы технологических гуру о том, что дети, которые родились сегодня, не будут использовать водительские права, уже не кажутся надуманными", - говорит советник по вопросам цифровых инноваций стратегического бюро госканцелярии Эстонии Мартен Каеватс.

Каждый из автобусов вмещает восемь пассажиров. Воспользоваться автобусами могут и пассажиры в инвалидных колясках. Стоимость таллиннского проекта автобусов-беспилотников составляет около 100 тыс. евро, две трети из которых вложили частные партнеры.

Напомним, Эстония позволила использовать беспилотные автотранспортные средства на своих дорогах весной 2017 года. В марте парламент страны принял соответствующий закон.