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Ошибки, которые укорачивают жизнь вашего смартфона
Многие из нас по привычке, незнанию или из-за несчастных случаев (от которых можно легко уберечься) укорачивают жизнь своим смартфонам. Что мы делаем не так?
Разрядка до нуля
У литий-ионных и литий-полимерных аккумуляторов есть особенность — если полностью расходовать заряд, их ёмкость постепенно снижается. Чтобы такого не происходило, достаточно ставить смартфон на зарядку, когда его аккумулятор разрядится максимум до 10%, а лучше ещё раньше. Тогда он прослужит намного дольше. Также рекомендуется заряжать смартфон не до 100%, а до 80%. Некоторые приложения (например, AccuBattery) воспроизводят звуковое уведомление о том, что устройство пора снимать с зарядки. В теории, если аккумулятор заряжать в пределах от 40 до 80%, он проработает максимально долго.
Дешёвые зарядки и аккумуляторы
Использовать поддельные зарядные устройства и неоригинальные аккумуляторы опасно. Многие из них возгораются и не обеспечивают должного уровня безопасности из-за того, что производители экономят буквально на всём: проводах, контроллерах и прочем.
Плохой кабель
Использовать плохой кабель вредно. Из-за плохой изоляции провода могут спутаться, что приведёт к выходу из строя зарядного устройства или короткому замыканию в контроллере смартфона и поломке логической платы.
Плохой чехол
Некачественный чехол с плохой вентиляцией может вызвать перегрев аккумулятора во время зарядки или использовании ресурсоёмких приложений. Сильно нагретый аккумулятор может загореться. Если вы используете толстый чехол, снимайте его во время зарядки и когда играете.
Пыль
Пыль, попавшая в смартфон, может быть губительна. Одно дело, когда она проникнет под стекло экрана и будет мешать лишь визуально, другое — когда она, намокнув, может стать причиной короткого замыкания. Не допускайте попадания пыли — не держите смартфон в загрязнённых местах.
Вода
Вода плохо влияет на смартфон. Если у него нет надёжной защиты, влага может проникнуть через зарядный порт, аудиовыход или динамики. Короткое замыкание, возникновению которого способствует вода, вызывает увеличение силы тока, нагреву и выходу из строя компонентов устройства. Вода может попасть в смартфон под дождём, в ванной, или когда вы прольёте на него даже пару капель чая или другой жидкости.
Падение
Пожалуй, самая частая беда, которая убивает смартфон — падение на твёрдую поверхность с большой высоты. Защититься от поломки можно с помощью чехла. Как правило, чем он толще, тем прочнее, но даже простой силиконовый бампер (пусть даже сделанный своими руками) может оказаться спасительным.
Источник: internetua.com
Теги: смартфон, ошибка, кабель, чехол
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