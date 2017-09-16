Зонд Cassini закончил свою двадцатилетнюю космическую одиссею

16.09.2017 10:35

Космическая миссия Cassini по исследованию Сатурна пришла к зрелищному концу. Специалисты NASA приказали зонду самоуничтожиться, войдя в атмосферу планеты. Об этом говорится в сообщении на сайте управления, передает телеканал 112 Украина.

Как отмечается, космический аппарат "прожил" около минуты, прежде чем его разорвало на куски. Сигнал с Cassini был потерян в 5:55 по тихоокеанскому времени (14:55 по Киеву).

"Это заключительная глава удивительной миссии, а также начало новой", - заметил помощник администратора Дирекции научных миссий NASA Томас Зубучен в штаб-квартире управления в Вашингтоне.

Саѕѕіпі запустили в космос 15 октября 1997 года. К Сатурну он добирался семь лет по очень сложной орбите.

Весь проект имел название "Кассини - Гюйгенс" и состоял из двух аппаратов общим весом около 2,5 тонн. Саѕѕіпі был предназначен для изучения Сатурна и его спутников, а Huygens - для приземления на Титане, одном из крупнейших спутников газового гиганта.

Чтобы доставить оба аппарата до самой отдаленной планеты Солнечной системы, которую видно невооруженным глазом, пришлось сэкономить на топливе. Для этого ученые использовали гравиметрическое ускорение от других планет.

Аппараты дважды пролетели мимо Венеры, один раз мимо Земли и еще раз - мимо Юпитера. Их будто раскручивали и запускали дальше, как камень в пращу.

В общем Cassini пролетел не менее 8 млрд км в космосе.