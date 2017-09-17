Иран заявил о создании самой мощной бомбы в мире

17.09.2017 10:39

Командующий военно-космическими силами Корпуса стражей исламской революции Амир Али Хаджизаде заявил, что Иран имеет в своем распоряжении 10-тонную бомбу собственного производства, сообщает ТСН.

Он назвал бомбу "отцом всех бомб" и отметил, что она затмевает самую мощную неядерную бомбу США.

"Следуя поручению Воздушно-космических сил организация оборонной промышленности выпустила 10-тонную бомбу. Эти бомбы есть в нашем распоряжении. Они могут быть запущены с самолетов "Ильюшина", и они очень разрушительны", - сказал Амир Али Хаджизаде.

Он употребил формулировку "отец всех бомб" по аналогии с американской бомбой GBU-43, которая известна как "мать всех бомб".