Все рубрики раздела
- В Украине создали двухколесного конкурента Tesla13:35
- Ученые из Белоруссии выяснили, какую музыку нужно «слушать» огурцам10:46
- Иран заявил о создании самой мощной бомбы в мире10:39
- Дроны и компьютерное зрение помогут следить за животными в дикой природе10:22
- К 2019 году у каждого десятого будут 3D-напечатанные органы09:23
- Биологи собрались возродить вымерший вид19:28
- Эксперты обнаружили первое изображение символа "ноль"15:44
- Зонд Cassini закончил свою двадцатилетнюю космическую одиссею10:35
- Вчені придумали речовину, здатну замінити алкоголь 07:48
- ВИЛКУЛ: СОЗДАННЫЙ ПРОТИВ МЕНЯ ФЕЙКОВЫЙ АККАУНТ В ФБ НЕИЗВЕСТНЫМ ОБОШЕЛСЯ В $10 ТЫС21:06
К 2019 году у каждого десятого будут 3D-напечатанные органы
Такой прогноз представила консалтинговая компания Gartner. Уже через три года рынок медицинской 3D-печати превысит $1 млрд, а 3D-принтеры станут применять в каждой третьей операции. Обзор будущего рынка подготовил Wall Street Journal.
По прогнозам Gartner, через два года у 10% населения развитых стран будет какой-либо орган или носимое устройство, созданное с помощью 3D-печати. Технологию будут применять для создания протезов и имплантов, причем хирурги будут использовать 3D-печать в каждой третьей операции.
На данный момент рынок медицинских технологий 3D-печати оценивается в $660 млн, но уже к 2020 он вырастет до $1,21 млрд, прогнозирует IndustryARC. Медицинская отрасль популяризует технологию и окажет влияние на облачные и интернет-технологии, уверен вице-президент исследовательского отдела Gartner Анураг Гупта.
Аддитивная печать была разработана еще в 80-е годы, но только сейчас благодаря аппаратным разработкам и улучшенному ПО она стала более доступной. Еще 5 лет назад 3D-принтеры Stratasys работали только с 1-2 материалами и цветами. Теперь они могут одновременно печатать с использованием 6 материалов и создавать 360 000 комбинаций текстур и цветов. Это позволяет воспроизводить точные копии реальных объектов, в том числе костей и мягких тканей.
Медицинские учреждения уже начали экспериментировать с новой технологией. В Клинике Мэйо только в прошлом году напечатали 500 объектов, которые использовали для подготовки к хирургическим процедурам. Однако пока этот процесс требует времени. Так, на создание копии тазовой области пациентки у медиков ушло 60 часов. Но специалисты клиники отмечают, что благодаря такой подготовке сокращается время на саму операцию.
Многие больницы в США уже открывают собственные лаборатории 3D-печати и сотрудничают с ИТ-компаниями, среди которых Stratasys , 3D Systems и Formlabs. Подключаются и крупные корпорации. General Electric занимается разработкой 3D-принтеров и систем создания трехмерных моделей реальных объектов. Johnson & Johnson работает над чернилами для печати объектов из разных материалов.
Испанские ученые применяют 3D-принтеры для печати человеческой кожи, которую используют при лечении ожогов. В США еще в марте прошлого года в продажу поступили таблетки от эпилепсии с индивидуальной дозировкой, которые были созданы на 3D-принтере.
Компания Organovo Holdings печатает ткани почек и печени для тестирования лекарств, а Johnson & Johnson совместно с Aspect Biosystems работает над технологией печати коленного мениска.
«Хайтек» уже писал о пяти сценариях применения 3D-печати в медицине. Среди них создание индивидуализированных лекарств и протезов, репетиции операций, срочная печать медикаментов и, в перспективе, печать органов.
Некоторые технологии уже применяются на практике. Недавно хирурги Госпиталя принцессы Александры в Брисбене (Австралия) провели первую в мире имплантацию напечатанного на 3D-принтере каркаса большой берцовой кости пациенту, страдавшему от серьезной формы остеомиелита. А в августе врачи из больницы Чанчжэн в Шанхае заменили пациенту шесть шейных позвонков напечатанными на 3D-принтере протезами.
Источник: socportal.info
Теги: Донбасс, орган, печать, медицина
- ДНРовцы запретили на оккупированной территории главный украинский «наркотик»15:43
- В Донецкой области задержали подозреваемого в информировании боевиков "ДНР"14:42
- Захарченко увеличил количество «пограничников» на блокпостах «ДНР»14:15
- Боевик Денис Пушилин больше не «председатель политсовета ОД «Донецкая Республика»14:04
- ОБСЕ: сначала года на Донбассе погибли 68 гражданских, 315 получили ранения07:24
- Офицеры CIMIC организовали медосмотр жителей прифронтовых сел22:39
- В Марьинке и Красногоровке проверили готовность к отопительному сезону20:16
- Мариупольский стронгмен Александр Лашин установил в Черкассах новый рекорд Украины19:06
- Донецька область у наступному році повернеться в Україну, – Гримчак18:30
- Керченский мост несет убытки Мариуполю18:10
- Волкер вказав на ризики пропозиції Путіна16:49
- Глава Радфеду РФ "не бачить логіки" миротворців на кордоні 16:22
- У Запоріжжі АТОвець побив маршрутника через відмову в безкоштовному проїзді16:07
- ДНРовцы запретили на оккупированной территории главный украинский «наркотик»15:43
- Траур? Нет, не слышали: не смотря на трагедию и гибель детей, в Одессе прошел концерт Ирины Билык 15:39
- Заступник голови українського банку в Києві на смерть збив пішохода15:23
- Дональд Трамп и американская политическая трагедия 15:06
- В Донецкой области задержали подозреваемого в информировании боевиков "ДНР"14:42
- Найдена могила предполагаемого Джека Потрошителя14:27
- Захарченко увеличил количество «пограничников» на блокпостах «ДНР»14:15
- Больше, чем над русскими, в России не издевались ни над одним народом - Максакова13:28
- Налог на недвижимость: каких штрафов ждать тем, кто не заплатил13:05
- 17 сентября — День спасателя Украины: как стать специалистом по подвигам12:47
- Будем платить за воду и отопление по-новому: что изменится и кому придется раскошелиться08:48
- Яку небезпеку несе кіт для людини08:22
- Будущее Украины. Когда страна побежит в полную силу08:06
- ТОП-5 научно доказанных признаков, что вы гораздо умнее, чем думаете20:38
- Нобель бы поржал: Что такое Шнобелевская премия и чем известны ее лауреаты18:51
- Рейтинг армий мира: Как Украина оказалась на 30 месте?17:50
- Как омолодить организм с помощью недорогого и эффективного средства16:20
- "Канны рыдают в истерике...": в сети хохочут над кинофестивалем в Крыму
- Готовьтесь к ранней зиме: синоптики дали прогноз на октябрь
- Правительство увеличило соцвыплаты переселенцам
- ПЕРЕСЕЛЕНЦАМ НЕ НУЖНО БУДЕТ СТАНОВИТЬСЯ НА УЧЕТ ПО МЕСТУ РЕГИСТРАЦИИ
- "Путин не собака! Зарубите это себе на носу! Он яркий пример того, что человек может быть гораздо хуже животного", - Эйдман о скандале вокруг статьи немецкого журнала Focus
- Европе предрекли самую лютую за последние 100 лет зиму
- Украинцы требуют запретить Рабиновича
- Из-за решения Рады Кремль может организовать «поход на Мариуполь»
- Как обойтись без сахара: пять безопасных и полезных сладостей
- Захарченко «проверил» КПВВ «Каргилл»