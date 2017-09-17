Ученые из Белоруссии выяснили, какую музыку нужно «слушать» огурцам

17.09.2017 10:46

Ученые из Национальной академии наук Беларуси определили, какую музыку нужно слушать огурцам для того, чтобы лучше расти.

По словам представителя Национальной академии наук Ольги Сердюкевич, в ходе исследования растениям предложили «послушать» джаз, регги, латиноамериканскую и альтернативную музыку. Один из приглашенных гостей даже напел овощам «Алюминиевые огурцы» Виктора Цоя и песни Depeche Mode.

Ученые Национальной академии наук Белоруссии определили, что направление современной музыки регги наиболее благоприятно влияет на рост огурцов.



В итоге больше всех подрос огурец, который «слушал» регги. На втором месте – «огурец-поклонник» Depeche Mode и Цоя.



Источник: newsyou.info