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Ученые из Белоруссии выяснили, какую музыку нужно «слушать» огурцам
17.09.2017 10:46
Ученые из Национальной академии наук Беларуси определили, какую музыку нужно слушать огурцам для того, чтобы лучше расти.
По словам представителя Национальной академии наук Ольги Сердюкевич, в ходе исследования растениям предложили «послушать» джаз, регги, латиноамериканскую и альтернативную музыку. Один из приглашенных гостей даже напел овощам «Алюминиевые огурцы» Виктора Цоя и песни Depeche Mode.
Ученые Национальной академии наук Белоруссии определили, что направление современной музыки регги наиболее благоприятно влияет на рост огурцов.
В итоге больше всех подрос огурец, который «слушал» регги. На втором месте – «огурец-поклонник» Depeche Mode и Цоя.
Источник: newsyou.info
Теги: Донбасс, музыка, ученые, огурец
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