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В Skype теперь можно создавать семейные чаты

17.09.2017 20:22
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В Skype теперь можно создавать семейные чаты

В мессенджере появилась возможность создавать семейные чаты. Если вы станете членом семейства Майкрософт, члены вашей семьи, у которых есть учетная запись Skype, будут автоматически добавлены в список контактов Skype.

Что касается групповой беседы, то она создается автоматически со всеми членами вашей семьи, которые уже пользуются Skype, и имеет название «Моя семья».

По словам разработчиков, данное нововведение позволит гораздо проще общаться родным и близким. Осуществить видеозвонок или отправить сообщение можно невероятно быстро и для этого не нужно создавать отдельных диалогов. Удалить членов семьи из списка можно, как и обыкновенный контакт.

Новая функция также предусматривает осуществление родительского контроля и создание семейного календаря. Из семейной группы можно выходить точно также, как и из любой другой беседы.

Источник: ilenta.com



Теги: Донбасс, семья, чат, контакты
 
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