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В Украине создали двухколесного конкурента Tesla
17.09.2017 13:35
Украинские разработчики создали уникальный проект – гибрид мотоцикла и горного велосипеда, запас хода которого больше, чем у электромобиля Tesla, передает ICTV.
Об этом премьер-министр Владимир Гройсман сообщил на своей странице в Facebook. "Украинские разработчики представили гибрид мотоцикла и горного велосипеда – Delfast Ebike. Уже скоро его можно будет увидеть на Interbike International Expo в Лас-Вегасе. Уникальным проект делает запас хода в 380 км, больше, чем в электрокаре Tesla", – отметил он.
Глава правительства выразил уверенность, что такой экологический и мощный транспорт оценят во всем мире, и пожелал разработчикам успеха и покорения новых вершин.
Теги: Украина, электричество, велосипед
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