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На выходных в Киеве установлены три температурных рекорда

18.09.2017 16:45
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На выходных в Киеве установлены три температурных рекорда

Ночь 18 сентября в столице Украины стала самой теплой за 137 метеорологических наблюдений - температура в Киеве не опустилась ниже 18,6 градусов, что на 2,4 градуса теплее, чем показатель 1939 года. Об этом сообщили в Центральной геофизической обсерватории, передает телеканал 112 Украина.
К тому же, вчера, 17 сентября, в Киеве были побиты два температурных рекорда с 1891 года. "А именно, температура после полудня поднялась до +30,9 градусов, что на 2,4 градуса выше предыдущего максимального значения 1939 года, кроме этого, среднесуточная температура достигла +21,7 градуса, таким образом превысив рекордное значение в 1909 году на 0,1 градуса", - говорится в сообщении.



Теги: Киев, погода, тепло, рекорд
 
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