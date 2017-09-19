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Новозеландский инженер создал рок-группу из роботов-автосборщиков (ВИДЕО)
Группа «Автоматика», состоящая исключительно из промышленных роботов, представила накануне свой первый в истории музыкальный альбом, а также клип, в котором можно наглядно увидеть за процессом управления роботизированными механизмами-музыкантами, сообщает ИА "ВладТайм".
Основателем данного уникального, в своем роде, проекта является инженер из Новой Зеландии Найджел Стэнфорд. Свою работу он начал еще два года тому назад, когда от немецкой компании получил в аренду трех промышленных роботов. Раньше они использовались для сварки и сборки автомобилей. Стэнфорд запрограммировал их, а следом приступил к записи своего музыкального материала. Управляемые им "робомузыканты" играют на бас-гитаре, ударных, фортепиано и синтезаторе, а также на вертушках для ди-джеев.
Полный альбом и музыкальные клипы можно посмотреть на веб-сайте Найджела Стэнфорда.
Теги: робот, рок, альбом, клип, группа
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