Все рубрики раздела

Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Наука и технологии

Apple выпустила новую операционную систему

20.09.2017 11:00
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Apple выпустила новую операционную систему

Корпорация Apple выпустила во вторник новую операционную систему iOS 11. Она поддеоживает смартфоны iPhone 5s и старше, планшеты iPad mini 2, 3 и 4, Air и Air 2, iPad пятого поколения, все версии iPad Pro, а также iPod Touch шестого поколения, сообщает РЕН-ТВ.
Среди новшеств модернизированной ОС — возможность получить быстрый доступ к часто используемым приложениям и документам, возможность упорядочить файлы, где бы они ни хранились — на любом устройстве или в облаке. Также для любителей фото появилась оптическая стабилизация изображения, новые вспышки и эффекты для обработки фото и видео.
Для водителей функция "Не беспокоить" включается автоматически: телефон получил возможность самостоятельно регистрировать движение автомобиля и определять, когда владелец находится за рулем.



Теги: Apple, iOS, версия
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх