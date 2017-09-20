Apple выпустила новую операционную систему

20.09.2017 11:00

Корпорация Apple выпустила во вторник новую операционную систему iOS 11. Она поддеоживает смартфоны iPhone 5s и старше, планшеты iPad mini 2, 3 и 4, Air и Air 2, iPad пятого поколения, все версии iPad Pro, а также iPod Touch шестого поколения, сообщает РЕН-ТВ.

Среди новшеств модернизированной ОС — возможность получить быстрый доступ к часто используемым приложениям и документам, возможность упорядочить файлы, где бы они ни хранились — на любом устройстве или в облаке. Также для любителей фото появилась оптическая стабилизация изображения, новые вспышки и эффекты для обработки фото и видео.

Для водителей функция "Не беспокоить" включается автоматически: телефон получил возможность самостоятельно регистрировать движение автомобиля и определять, когда владелец находится за рулем.