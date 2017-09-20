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Apple выпустила новую операционную систему
Корпорация Apple выпустила во вторник новую операционную систему iOS 11. Она поддеоживает смартфоны iPhone 5s и старше, планшеты iPad mini 2, 3 и 4, Air и Air 2, iPad пятого поколения, все версии iPad Pro, а также iPod Touch шестого поколения, сообщает РЕН-ТВ.
Среди новшеств модернизированной ОС — возможность получить быстрый доступ к часто используемым приложениям и документам, возможность упорядочить файлы, где бы они ни хранились — на любом устройстве или в облаке. Также для любителей фото появилась оптическая стабилизация изображения, новые вспышки и эффекты для обработки фото и видео.
Для водителей функция "Не беспокоить" включается автоматически: телефон получил возможность самостоятельно регистрировать движение автомобиля и определять, когда владелец находится за рулем.
Теги: Apple, iOS, версия
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