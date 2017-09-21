Шварценеггер стал обладателем первого в мире электромобиля Hummer H1 (ВИДЕО)

21.09.2017 15:30

Австрийская компания Kreisel создала для Арнольда Шварценеггера электрическую модификацию внедорожника Hummer H1, сообщает Gazeta.ua.

По данным компании, это первый и пока что единственный в мире электрический внедорожник Hummer H1. Представленный электромобиль комплектуется батареей ёмкостью 100 кВтч, которая обеспечивает запас хода около 300 км. Два электромотора мощностю 483 л.с. способны разогнать автомобиль массой в 3,3 тонны до скорости 100 км/ч всего за 5,6 секунды. Максималка же электрического "молота" составляет 120 км/ч.

Машина была построена в единственном экземпляре. Планов по ее запуску в серию у разработчиков нет.