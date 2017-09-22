Все рубрики раздела
- Между Пекином и Шанхаем запустили самые быстрые в мире рельсовые поезда09:40
- Кабмин Украины разрешил блокировать злостных спамеров08:42
- Названа самая опасная соцсеть22:37
- Ученые сделали неожиданное открытие о собаках21:58
- ЗМІ: Кінець світу може настати 23 вересня20:50
- Шварценеггер стал обладателем первого в мире электромобиля Hummer H1 (ВИДЕО)15:30
- Украинские ученые сделали грандиозное открытие14:38
- Бывший российский заключенный рассказал о реальных фактах шпионажа «Вконтакте»11:30
- Разработчики CCleaner устранили уязвимость в программе11:40
- Apple выпустила новую операционную систему11:00
Между Пекином и Шанхаем запустили самые быстрые в мире рельсовые поезда
Новые китайские высокоскоростные поезда "Фусин", развивающие скорость до 350 км/ч, начали курсировать по маршруту Пекин-Шанхай, сообщает Апостроф.
Первые составы отправились из Южного вокзала Пекина и вокзала "Хунцяо" Шанхая в 7 утра. Новые скоростные поезда смогут доставлять пассажиров из Пекина в Шанхай за 4 часа 28 минут, что на 2 часа быстрее, чем раньше.
Ветка Пекин-Шанхай является одной из наиболее загруженных в Китае, в год пассажиропоток на ней превышает 100 млн человек. В связи с этой загруженностью власти страны решили повысить порог максимальной скорости на этой ветке и пустить по ней поезда нового типа.
По данным China Railway (CRC), "Фусин" является самым быстрым в мире высокоскоростным железнодорожным составом, находящимся в коммерческой эксплуатации.
Теги: Пекин, Шанхай, поезд, скорость
- Ситуация на КПВВ Донбасса: утренний мониторинг 22 сентября10:22
- За сутки боевики 16 раз обстреляли позиции сил АТО на Донбассе - потерь у ВСУ нет10:12
- Геращенко: Украина готова обменять 313 боевиков ОРДЛО на 88 украинских заложников07:51
- Захарченко напуган ожидаемым покушением? Ходаковский рассказал о подозрительным приказе руководства "ДНР"07:29
- Российская вдова Моторолы оставила без гроша его Донбасскую жену20:18
- 25 СЕНТЯБРЯ СТАРТУЕТ ПОДГОТОВКА К ВЫБОРАМ В ГРОМАДЫ ДОНБАССА19:58
- “Доступное жилье”: переселенцам и бойцам АТО упростили процедуру получения госпомощи18:40
- СОЦРАБОТНИКИ БОЛЬШЕ НЕ БУДУТ ПРОВЕРЯТЬ ПЕРЕСЕЛЕНЦЕВ17:38
- На це розраховують у Кремлі: експерт розповів про «мінус» миротворців ООН на Донбасі17:00
- Красный Крест привез в ОРДЛО 190 тонн гумпомощи16:00
- Возвращение Донбасса в состав Украины: Хорватия сделала Киеву интересное предложение по реинтеграции ОРДЛО10:29
- Ситуация на КПВВ Донбасса: утренний мониторинг 22 сентября10:22
- За сутки боевики 16 раз обстреляли позиции сил АТО на Донбассе - потерь у ВСУ нет10:12
- Президент Румынии отменил визит в Украину и встречу с Парубием из-за закона "Об образовании"09:52
- Между Пекином и Шанхаем запустили самые быстрые в мире рельсовые поезда09:40
- Порошенко: США поддержали размещение миротворцев на всей оккупированной территории Донбасса09:31
- Словакия выдвинула на Оскар совместный с Украиной фильм (ВИДЕО)09:18
- Онкологи призывают не есть эти 8 продуктов: они вызывают рак09:15
- Это просто потрясающе! Трамп, Макрон, Грибаускайте, а вместе с ними и весь мир готовы стоять за Украину в борьбе с агрессором Российской Федерацией! – Порошенко08:52
- Кабмин Украины разрешил блокировать злостных спамеров08:42
- Онкологи призывают не есть эти 8 продуктов: они вызывают рак09:15
- Жіноче лібідо: 7 способів його покращити21:07
- Чому шкідливо бути нервовою людиною?19:05
- Польза медитации в современном мире18:21
- Шесть зодиакальных пар, которые обречены на расставание18:08
- П'ять правил догляду за шкірою17:10
- «Вставай Украина - 2»: Саакашвили повторяет сценарий 2013 года16:48
- 17 болезней, которые лечит обычная «лаврушка»16:10
- Как убрать синяк за один день15:08
- «Евродесант» увидел шрамы и героизм Авдеевки13:40
- Банкомат завис и не вернул карту! Совет как забрать её оттуда уже через минуту!
- После такого позора террористы "ДНР/ЛНР" окончательно взбесили Путина: стало известно, чем боевики Донбасса сильно разозлили хозяина Кремля
- В 2018 году в Украине вернут «ужас» для водителей
- В "Укрзализныци" прокомментировали запуск Россией новой железной дороги в обход Украины: такой реакции Кремль точно не ожидал
- Захарченко "уберут" уже на следующей неделе? В Москве рассказали о плохих новостях для "ДНР"
- Россия в ужасе ждет подтверждений из Вашингтона: у Путина настолько шокированы новостью о военной помощи США для Украины, что глупо отказываются верить в происходящее
- “Донецк не простит! Парни, вам осталось немного - второго срока не будет”, - Ходаковский предупредил Захарченко и Ко
- За месяц до инсульта, тело будет посылать Вам эти сигналы. Не игнорируйте их!
- Песков сделал заявление о дальнейшей судьбе "ДНР/ЛНР"
- Хуже этого мяса не найти! Исключите его из рациона, если вам дорого здоровье! ВИДЕО