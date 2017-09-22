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В Киеве зафиксирована самая теплая ночь за 137 лет
22.09.2017 16:30
В столице Украины минувшей ночью зафиксировали очередной температурный рекорд сентября - она стала самой теплой за последние 137 лет. Об этом говорится в сообщении Центральной геофизической обсерватории, передает телеканал 112 Украина.
Так, в ночь на 22 сентября температура не опустилась ниже 19,3 градусов. Этот показатель на 4 градуса теплее, чем было в 1875 году. "Кстати, среднесуточная температура в столице на 7,0°С превышает климатическую норму и соответствует нормальной температуре середины июля", - отметили ученые. В обсерватории не исключают, что температура воздуха 22 сентября, учитывая прогнозы синоптиков, может побить новые рекорды.
Теги: Киев, температура, ночь
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