Все рубрики раздела

Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Наука и технологии

В Киеве зафиксирована самая теплая ночь за 137 лет

22.09.2017 16:30
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
В Киеве зафиксирована самая теплая ночь за 137 лет

В столице Украины минувшей ночью зафиксировали очередной температурный рекорд сентября - она стала самой теплой за последние 137 лет. Об этом говорится в сообщении Центральной геофизической обсерватории, передает телеканал 112 Украина.
Так, в ночь на 22 сентября температура не опустилась ниже 19,3 градусов. Этот показатель на 4 градуса теплее, чем было в 1875 году. "Кстати, среднесуточная температура в столице на 7,0°С превышает климатическую норму и соответствует нормальной температуре середины июля", - отметили ученые. В обсерватории не исключают, что температура воздуха 22 сентября, учитывая прогнозы синоптиков, может побить новые рекорды.



Теги: Киев, температура, ночь
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
все новости Донбасса →
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх