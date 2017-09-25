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США запустили спутник-шпион для наблюдения за КНДР и Ираном (ВИДЕО)
25.09.2017 09:20
В Калифорнии на базе Военно-воздушных сил США произошел пуск ракеты-носителя Atlas V с секретным спутником NROL-42 для Национального управления военно-космической разведки, сообщает Апостроф.
Информация о грузе и оборудовании спутника не разглашается, как и сроки его эксплуатации, цели и задачи. Отмечается лишь, что спутник-шпион предназначен для обнаружения "потенциальных угроз" для национальных интересов США.
По данным ресурса SpaceFlight, на борту аппарата может находиться прибор HEO-4. По мнению специалистов, главное предназначение NROL-42 заключается в оперативном фиксировании ракетных запусков в Иране и Северной Корее.
Теги: США, Иран, спутник, шпионаж, КНДР
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