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Совет директоров Нобелевского фонда "проиндексировал" Нобелевскую премию
Совет директоров Нобелевского фонда на своем заседании 14 сентября принял решение о том, что Нобелевская премия 2017 года составит 9 млн шведских крон (примерно 1 млн 119 тыс. долларов США). Тем самым сумма премии была увеличена на 1 млн шведских крон (около 124 тыс. долларов США) по сравнению с предыдущим годом, говорится в сообщении на сайте фонда, передает телеканал 112 Украина.
"С объявлением нобелевских лауреатов 2017 года, намеченном на следующую неделю, мы рады сообщить, что в этом году сумма премии будет увеличена на 1 млн шведских крон. Нобелевская премия вручается за достижения в науке, гуманитарной сфере и за укрепление сотрудничества во всем мире. Во время, когда знания и факты подвергаются сомнению, эти ценности приобретают еще большее значение, чем когда бы то ни было", - уверен Карл-Хенрик Хельдин, председатель Нобелевского фонда.
Нобелевский фонд создан в 1900 году с целью выполнения завещания Альфреда Нобеля. Основная миссия Фонда - управлять финансовыми активами, оставленными Альфредом Нобелем после своей смерти, а также обширной интеллектуальной собственностью, которая накоплена при вручении Нобелевских премий.
Нобелевские лауреаты 2017 года будут объявляться начиная со 2 октября.
Теги: Нобелевская премия, увеличение, размер
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