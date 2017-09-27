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Twitter обрадовал болтунов
27.09.2017 10:30
Руководство сервиса микроблогов Twitter планирует увеличить вдвое количество символов в сообщениях. Об этом говорится в в твите, который опубликован от его имени, передает телеканал 112 Украина.
"Не можете вместить ваш твит в 140 символов? Сейчас мы с небольшой группой пользователей пытаемся увеличить лимит до 280 знаков! Вас вдохновляет такая возможность? Читайте наш блог, чтобы узнать, как это можно будет сделать!" – говорится в сообщении.
Как можно понять из этого небольшого послания, первоначально новая функция будет доступна только небольшому количеству пользователей, и затем уже расширена на всех желающих.
Как известно, сейчас все сообщения в микроблоге ограничены 140 символами.
Теги: Twitter, длина, сообщение
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