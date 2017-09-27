Twitter обрадовал болтунов

27.09.2017 10:30

Руководство сервиса микроблогов Twitter планирует увеличить вдвое количество символов в сообщениях. Об этом говорится в в твите, который опубликован от его имени, передает телеканал 112 Украина.

"Не можете вместить ваш твит в 140 символов? Сейчас мы с небольшой группой пользователей пытаемся увеличить лимит до 280 знаков! Вас вдохновляет такая возможность? Читайте наш блог, чтобы узнать, как это можно будет сделать!" – говорится в сообщении.

Как можно понять из этого небольшого послания, первоначально новая функция будет доступна только небольшому количеству пользователей, и затем уже расширена на всех желающих.

Как известно, сейчас все сообщения в микроблоге ограничены 140 символами.