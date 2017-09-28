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Архив - Наука и технологии

Прототип первого искусственного спутника Земли продали почти за 850 тысяч долларов

28.09.2017 16:05
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Прототип первого искусственного спутника Земли продали почти за 850 тысяч долларов

В Нью-Йорке на аукционе Bonhams была продана одна из испытательных моделей первого искусственного спутника Земли. Лот продали за 847,5 тысячи долларов, хотя стартовая цена составляла только 48 тысяч. Покупатель, участвовавший в аукционе по телефону, пожелал остаться анонимным, сообщает Медуза.
Модель с инвентарным номером «OKб-1/002/1957» была изготовлена в 1957 году перед запуском спутника для лабораторных испытаний. Она полностью повторяет запущенный образец и снабжена работающим передатчиком. Лот продавал австриец Хайнц Миллер.
Аналогичная модель с инвентарным номером «OKб-1/003/1957» была продана на Bonhams в 2016 году за 269 тысяч долларов. Тогда продавцом выступил российский инженер Александр Рудаков.
Всего, по оценке аукциона, в частных коллекциях находятся только четыре подобных модели. Еще две хранятся в музеях в подмосковном Королеве и в Сиэтле.



Теги: аукцион, спутник, рекорд
 
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