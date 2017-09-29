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LG выпустила смартфон, отпугивающий комаров
Индийское подразделение компании LG презентовало в Нью-Дели первый в мире смартфон, который дает владельцу защиту от комаров, сообщает Новое время.
На задней панели устройства расположен специальный динамик, который испускает ультразвуковые волны. LG уверяет, что смартфон K7i не выделяет каких-либо вредных излучений, а выбранная частота звука является безопасной для человека.
Смартфон получил 5-дюймовый дисплей с разрешением 854х480 пикселей, он работает на базе четырехъядерного процессора MediaTek MTК6737М с тактовой частотой 1,1 ГГц. Среди других характеристик устройства: 2 ГБ оперативной памяти, 16 ГБ встроенной памяти, поддержка карт памяти microSD, 8-мегапиксельная основная камера, 5-мегапиксельная фронтальная камера и сканер отпечатков пальцев.
LG K7i будет доступен в Индии по цене около $122. О продажах в других регионах пока ничего не сообщается.
Теги: смартфон, комар, LG
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