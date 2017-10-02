Главная / Новости / Наука и технологии / Нобелевскую премию по медицине получило "трио" американских ученых
Все рубрики раздела
Последние новости раздела
- Нобелевскую премию по медицине получило "трио" американских ученых13:30
- Apple опубликовала исходники ядра iOS и macOS11:00
- В Китае выпустили спиннер-мобильник (ВИДЕО)09:05
- На Луне хотят построить деревню08:55
- Ученые поймали загадочный сигнал из космоса19:45
- Реклама добралась до виртуальной реальности14:50
- Эксперты назвали реальную стоимость iPhone 815:35
- Toyota выпустила беспилотник с двумя рулями10:27
- ЧЕШСКИЙ ПИВОВАРЕННЫЙ ЗАВОД КОНТРОЛИРУЕТ КАЧЕСТВО ВОДЫ С ПОМОЩЬЮ СЕРДЦЕБИЕНИЯ РАКОВ09:25
- Почему опасно ставить заряжать смартфон на ночь07:30
Нобелевскую премию по медицине получило "трио" американских ученых
02.10.2017 13:30
Нобелевскую премию в области физиологии и медицины за 2017 год получат американцы Джефри Холл, Майкл Розбаш и Майкл Янг за исследования суточных ритмов. Об этом стало известно в ходе специальной пресс-конференции Нобелевского комитета в столице Швеции Стокгольме, сообщает телеканал 112 Украина.
Премия присуждена им с формулировкой: "За открытие молекулярных механизмов, контролирующих суточный ритм". "Джеффри Холл, Майкл Розбаш и Майкл Янг смогли заглянуть внутрь наших биологических часов и объяснить их внутреннюю работу. Их открытия объясняют, как растения, животные и люди приспосабливают свои биологические ритмы, чтобы синхронизировать их с вращением Земли", – говорится в официальном пресс-релизе Нобелевского комитета.
Теги: США, Нобелевская премия, медицина
Читайте также:
- Нобелевская премия по экономике может снова уехать в США
- Коаліція на чолі з США завдала удару по Сирії
- Архив Уильяма Фолкнера выставят на аукцион
- Каддафи отправил Обаме секретное послание
- Американские исследователи получили Нобелевскую премию по экономике
- Нобелевская премия мира досталась Бараку Обаме
- Для кого принимается «закон о Донбассе» и что он изменит13:55
- В «ДНР» пропала связь «МТС»13:20
- В «ДНР» предупредили о терактах в Украине12:30
- «Осень и зима будут горячими»: «ДНР» готовится к войне11:58
- «Можем убить любого чиновника в Украине»: Захарченко озвучил новую угрозу11:47
- Россияне констатировали полный провал боевиков "ДНР"11:37
- Нужен режим тишины: Донбассу грозит новая экологическая катастрофа07:05
- КАК ЖИТЕЛИ ПОКРОВСКА РЕШАЮТ КОММУНАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ21:43
- Критическая ситуация: в Алчевске простаивают коксохим и меткомбинат21:29
- На Луганщине 250-летие отметило одно из старейших агропредприятий Украины20:16
- Ярош рассказал, как освободить Донбасс без военной операции14:25
- Украинцам готовят новую тарифную бомбу, цены взлетят14:12
- Еврокомиссия огорчила жителей Каталонии14:05
- Для кого принимается «закон о Донбассе» и что он изменит13:55
- Гидрометцентр предупреждает о новых заморозках в стране13:40
- Нобелевскую премию по медицине получило "трио" американских ученых13:30
- В «ДНР» пропала связь «МТС»13:20
- Население аннексированного Крыма тает: скорость вымирания подскочила в 2,2 раза13:15
- В НБУ сообщили новую причину девальвации гривны13:00
- Журнал Forbes опубликовал рейтинг самых высокооплачиваемых телеактеров12:45
- Врачи поведали о вреде помидоров10:10
- Безопасные дозы алкоголя09:17
- Найкорисніші додатки до чаю08:30
- Портрет украинского учителя: женщина за 40 с зарплатой от 7000 грн13:24
- В каком возрасте солярии особенно опасны12:48
- Хрущевкам исполняется 60 лет: что с ними будет после окончания срока эксплуатации12:06
- Хочется и колется: как выбрать клинику, врача и препарат для уколов красоты08:27
- Ученые предупреждают о магнитных бурях в октябре07:49
- Медики назвали главную причину смертности украинцев07:33
- Чем так полезна вода с замороженным лимоном натощак22:24
- "Абизяна как взъерепенилась: я на позициях кровь проливал!" - в Донецке из маршрутки выгнали террориста "ДНР" с боевой подругой. Соцсети в восторге
- Это должен знать каждый! Мировые СМИ сообщили о судьбе Порошенко
- Команда дана: Кремль готовит серьезный удар по оккупированному Донбассу
- Щитовидная железа — 12 предупреждающих звоночков
- "Отмазки" России относительно трагедии MH-17 больше не пройдут: комиссия сообщила новые факты о крушении малайзийского боинга
- Один день в оккупированном Донецке: по жизни перебежками
- Сколько сегодня стоят квартиры в Донецке и Луганске
- Путин и Донбасс: эксперт назвал реальное условие вывода “ихтамнетов” из "Л/ДНР"
- "Это памятник героям ополчения или Плотницкому?" - соцсети пришли в "восторг" из-за появления в оккупированном Луганске "монументов" свинье и быку
- В «ДНР» пропала связь «МТС»