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«Укртелеком» повысил стоимость своих услуг
С 1 октября 2017 года ПАО «Укртелеком» увеличил стоимость пакетных минут, в которые входят междугородние звонки, звонки на мобильные телефоны, а также телефонные разговоры с абонентами SIP-телефонии. Об этом говорится в сообщении компании, передает "Минфин".
«С октября 2017 года изменилась стоимость пакетных минут, в которые включены междугородные звонки, звонки на SIP-телефонию и мобильные телефоны. Для тарифных планов „Домашний Базовый“, „Домашний Минимальный“ и „Совместный Базовый“ повышение составит 5,5 грн с НДС, для пользователей „Домашнего Безлимитного“ — 9 грн с НДС», — говорится в сообщении.
Стоимость пакетных минут тарифов, входящих в категории «Простые и Спаренные» остается без изменений. Их размер соответствует предельным тарифам на общедоступные телекоммуникационные услуги.
Теги: тариф, Укртелеком, увеличение
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