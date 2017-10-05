В Австралии запустили первый в мире беспилотный грузовой поезд (ВИДЕО)

05.10.2017 10:40

Горнодобывающая компания Rio Tinto из Австралии вывела на линию первый беспилотный грузовой железнодорожный состав, сообщает ТСН.

Экспериментальный маршрут протяженностью около 100 км проходит по безлюдной местности на западе Австралии, обеспечивая доставку железной руды. Полностью автоматизированная система управления установлена на один из стандартных грузовых локомотивов.

В будущем году в Rio Tinto намерены завершить испытания и постоянно эксплуатировать беспилотные поезда для перевозки грузов.