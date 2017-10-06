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Архив - Наука и технологии

"Лабораторию Касперского" обвинили в краже данных АНБ США

06.10.2017 09:00
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"Лабораторию Касперского" обвинили в краже данных АНБ США

Россия получила доступ к секретным данным Агентства по национальной безопасности США (АНБ) с помощью антивирусной программы "Лаборатории Касперского". Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на свои источники, передает Телеканал новостей «24».
Хакерский взлом был осуществлен еще в 2015 году, однако о нем стало известно только весной прошлого года. Его удалось осуществить благодаря тому, что на компьютере одного из подрядчиков АНБ был антивирус "Лаборатории Касперского".
В похищенных данных содержались детали относительно того, как АНБ США проникает в компьютерные сети, находящиеся за рубежом, компьютерные коды, используемые для подобного шпионажа, а также способы защиты сетей внутри самой США, говорится в статье.
Издание отмечает, что полученные данные могли использовать и власти России. В том числе для усиления своих внутренних сетей и шпионажа в Штатах.
В "Лаборатории Касперского" отвергли все обвинения. В АНБ не комментируют информацию.



Теги: США, антивирус, шпионаж, Касперский, АНБ
 
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