Western Digital выпустила жёсткий диск объёмом 14 Тбайт

07.10.2017 16:35

Компания Western Digital разработала первый в мире жёсткий диск объёмом 14 Тбайт, сообщает Популярная механика.

Новая модель называется HGST Ultrastar Hs14 (бренд HGST принадлежит Western Digital). Производитель использовал технологию HelioSeal (вместо воздуха в герметичный блок накопителя закачивается гелий) четвёртого поколения и технологию «черепичной» записи SMR (Shingled magnetic recording) второго поколения, что позволило добиться рекордной ёмкости. Кроме того, разработчики смогли снизить энергопотребление устройства: так, в холостом режиме оно потребляет 5,2 Вт, а при нормальной работе — 6,4 Вт.

3,5-дюймовый жёсткий диск доступен в конфигурациях SATA и SAS. Ёмкость кэш-буфера для обеих версий составляет 512 МБ, а скорость передачи данных — 223 МБ/с. Ultrastar Hs14 — устройство корпоративного класса, предназначенное, прежде всего, для центров обработки данных. Модель, как сообщается, идёт с пятилетней гарантией. Цены пока не известны.