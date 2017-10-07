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Western Digital выпустила жёсткий диск объёмом 14 Тбайт

07.10.2017 16:35
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Western Digital выпустила жёсткий диск объёмом 14 Тбайт

Компания Western Digital разработала первый в мире жёсткий диск объёмом 14 Тбайт, сообщает Популярная механика.
Новая модель называется HGST Ultrastar Hs14 (бренд HGST принадлежит Western Digital). Производитель использовал технологию HelioSeal (вместо воздуха в герметичный блок накопителя закачивается гелий) четвёртого поколения и технологию «черепичной» записи SMR (Shingled magnetic recording) второго поколения, что позволило добиться рекордной ёмкости. Кроме того, разработчики смогли снизить энергопотребление устройства: так, в холостом режиме оно потребляет 5,2 Вт, а при нормальной работе — 6,4 Вт.
3,5-дюймовый жёсткий диск доступен в конфигурациях SATA и SAS. Ёмкость кэш-буфера для обеих версий составляет 512 МБ, а скорость передачи данных — 223 МБ/с. Ultrastar Hs14 — устройство корпоративного класса, предназначенное, прежде всего, для центров обработки данных. Модель, как сообщается, идёт с пятилетней гарантией. Цены пока не известны.



Теги: рекорд, жесткий диск, Western Digital
 
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