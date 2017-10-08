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Эксперты назвали лучший смартфон 2017 года

08.10.2017 10:55
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Эксперты назвали лучший смартфон 2017 года

В рамках ежегодной церемонии Mobile Choice Consumer Awards 2017, которую организовывает TechRadar, были названы лучшие смартфоны текущего года, сообщает iLenta.com.
Лучшим смартфоном 2017 года был выбран Galaxy S8, а компания Samsung признана лучшим производителем.
Лучшим смартфоном среднего класса назвали Honor 9, а бренд Honor неожиданно получил награду в категории «One to Watch».
Moto E4 жюри признало лучшим бюджетным смартфоном года. Позади него остались Honor 5C, Nokia 3310, Samsung Galaxy J3, Sony Xperia XA и Vodafone Smart N8.
В категории лучших смарт-часов первенство взяли Apple Watch 2, а браслет Fitbit Charge 2 признан лучшим среди девайсов для финеса. Google Home стал победителем в категории подключённых к интернету гаджетов, а Amazon признали лучшим онлайн-ритейлером.



Теги: Samsung, смартфон, год
 
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