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Нобелевская премия по экономике присуждена за изучение "экономической психологии"

09.10.2017 14:55
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Ричард Тейлер
Ричард Тейлер

Премия Шведского банка имени Альфреда Нобеля, которую также называют Нобелевской премией по экономике, присуждена в 2017 году Ричарду Тейлеру (США) за исследования в области бихевиористской экономики. Об этом стало известно в ходе специальной пресс-конференции в Стокгольме, сообщает телеканал 112 Украина.
Награда присуждена с формулировкой: "За вклад в поведенческую экономику". "Ричард Тейлер включил реалистичные психологические предположения в анализ принятия экономических решений. Изучая последствия ограниченной рациональности, социальные предпочтения и отсутствие самоконтроля, он показал, как эти человеческие черты систематически влияют как на индивидуальные, так и на рыночные результаты", - говорится в сообщении Шведской академии наук.



Теги: экономика, психология, Нобелевская премия
 
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