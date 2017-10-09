Нобелевская премия по экономике присуждена за изучение "экономической психологии"

09.10.2017 14:55

Премия Шведского банка имени Альфреда Нобеля, которую также называют Нобелевской премией по экономике, присуждена в 2017 году Ричарду Тейлеру (США) за исследования в области бихевиористской экономики. Об этом стало известно в ходе специальной пресс-конференции в Стокгольме, сообщает телеканал 112 Украина.

Награда присуждена с формулировкой: "За вклад в поведенческую экономику". "Ричард Тейлер включил реалистичные психологические предположения в анализ принятия экономических решений. Изучая последствия ограниченной рациональности, социальные предпочтения и отсутствие самоконтроля, он показал, как эти человеческие черты систематически влияют как на индивидуальные, так и на рыночные результаты", - говорится в сообщении Шведской академии наук.