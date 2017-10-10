Самый дешевый автомобиль в мире получил электрическую версию

10.10.2017 11:35

Индийская Tata Nano уже не один год держит титул самого дешевого авто в мире. Напомним, его цена составляет 2500 долларов. Теперь же он может стать и самым доступным в мире электромобилем, сообщает Autocentre.ua.

Концептуальный электрокар Tata Nano EV, представленный еще в 2010 году, наконец приблизился к серийному производству. В продажу в Индии он поступит с конца нынешнего года, но стоимость пока не оглашена. Основными потенциальными покупателями электрокара Тата Нано называют службы проката авто и каршеринга.

Характеристики Tata Nano с электромотором также пока держатся в секрете. По предварительным данным, запас хода составит около 130-160 км. Разработали недорогой электромобиль в британском инжиниринговом центре Тата.