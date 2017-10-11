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Мессенджер Telegram "заговорил" по-украински
Павел Дуров в свой день рождения обновил Telegram до версии 4.4. Telegram теперь доступен на русском, украинском, французском, малайском и индонезийском языках, сообщает телеканал 112 Украина.
Также в новой версии появилась функция Live Location, с помощью которой можно делиться своим местоположением. С помощью Live Location пользователи смогут делиться своей геопозицией в чатах и группах — это будет полезно для тех, кто хочет встретиться большой компанией или погулять на массовом мероприятии, сообщает официальный блог Telegram.
Кроме того, появился еще ряд полезных новшеств. Добавлен новый плеер. Администраторы супергрупп могут отключить для новых участников доступ к более ранним сообщениям. Сообщения от администраторов в группах теперь легко узнать по пометке "админ".
Теги: украинский язык, мессенджер, Павел Дуров
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- Мессенджер Telegram "заговорил" по-украински14:40
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