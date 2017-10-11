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Названа дата начала официальных продаж iPhone 8/8 Plus в Украине
11.10.2017 12:00
Компания Apple начала поставки новых смартфонов iPhone 8 и iPhone 8 Plus 22 сентября, но география была ограничена несколькими странами. Практически в тот же день обе модели появились и на украинском рынке, но это были «серые» устройства. Официально эти смартфоны появятся в Украине 27 октября, сообщает AIN.UA.
Поставками смартфонов на рынок займется компания Asbis, смартфоны будут продаваться в магазинах-партнерах компании. Цены на модельный ряд следующие:
- iPhone 8 на 64 ГБ — 25 499 грн;
- iPhone 8 на 256 ГБ — 31 999 грн;
- iPhone 8 Plus на 64 ГБ — 29 999 грн;
- iPhone 8 Plus на 256 ГБ — 35 999 грн.
Напомним, все новые модели iPhone продаются теперь только в трех цветах — Silver, Gold и Space Gray.
Теги: Украина, цена, продажи, начало, iPhone 8
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