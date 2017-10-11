Названа дата начала официальных продаж iPhone 8/8 Plus в Украине

11.10.2017 12:00

Компания Apple начала поставки новых смартфонов iPhone 8 и iPhone 8 Plus 22 сентября, но география была ограничена несколькими странами. Практически в тот же день обе модели появились и на украинском рынке, но это были «серые» устройства. Официально эти смартфоны появятся в Украине 27 октября, сообщает AIN.UA.

Поставками смартфонов на рынок займется компания Asbis, смартфоны будут продаваться в магазинах-партнерах компании. Цены на модельный ряд следующие:

iPhone 8 на 64 ГБ — 25 499 грн;

iPhone 8 на 256 ГБ — 31 999 грн;

iPhone 8 Plus на 64 ГБ — 29 999 грн;

iPhone 8 Plus на 256 ГБ — 35 999 грн.

Напомним, все новые модели iPhone продаются теперь только в трех цветах — Silver, Gold и Space Gray.