В Facebook произошел масштабный сбой

12.10.2017 09:00

В среду, 11 октября, вечером в работе социальных сетей Facebook и Instagram произошел масштабный сбой. Об этом сообщает сервис DownDetector, передает сайт Подробности.ua.

Больше всего жалоб на проблемы с доступом к ресурсам поступает из Соединенных Штатов, стран Европы и Южной Америки, а также Японии. Коснулось это и украинских пользователей.

Пока неясно, что стало причиной сбоя в работе социальных сетей. В Facebook пока не подтвердили наличие проблем с доступом к ресурсу.