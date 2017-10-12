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Архив - Наука и технологии

В Facebook произошел масштабный сбой

12.10.2017 09:00
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В Facebook произошел масштабный сбой

В среду, 11 октября, вечером в работе социальных сетей Facebook и Instagram произошел масштабный сбой. Об этом сообщает сервис DownDetector, передает сайт Подробности.ua.
Больше всего жалоб на проблемы с доступом к ресурсам поступает из Соединенных Штатов, стран Европы и Южной Америки, а также Японии. Коснулось это и украинских пользователей.
Пока неясно, что стало причиной сбоя в работе социальных сетей. В Facebook пока не подтвердили наличие проблем с доступом к ресурсу.



Теги: Facebook, сбой, Instagram
 
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