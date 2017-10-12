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В клинике Сингапура начал работу первый в мире робот-массажист (ВИДЕО)
Сингапур первым в мире внедрил в медицину робота-массажиста. Робот Emma, (сокращенно от Expert Manipulative Massage Automation) специализируется на массажах спины и колен, имитируя человеческую ладонь и большой палец для выполнения терапевтических движений, передает Robotics.ua.
Emma начал работу со своими первыми пациентами в клинике NovaHealth Traditional Chinese Medicine (TCM), вместе с человеческими коллегами – врачом и массажистом. Стоит отметить, что речь идет о версии Emma 3.0. Это более компактный робот, чем первый прототип, представленный в прошлом году. Он предлагает более широкий спектр массажных программ и делает массаж почти неотличимо от профессионального терапевта. По крайней мере, так говорят пациенты.
Emma использует современные датчики для измерения сухожилия и мышечной жесткости вместе с искусственным интеллектом и облачными вычислениями для расчета оптимального выбора массажа и отслеживания восстановления пациента в течение курса лечения.
Основатель компании-разработчика робота AiTreat Альберт Чжан, заявил, что данная технология направлена на решение проблем с нехваткой рабочей силы в отрасли здравоохранения. Использование Emma в лечении хронических болей способно создавать недорогие альтернативы в странах, где затраты на здравоохранение высоки наряду с растущим уровнем стареющего населения.
Теги: робот, Сингапур, массаж
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