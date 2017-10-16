Искусственный интеллект считают опасным для человечества

16.10.2017 21:55

Многие ученые считают, что искусственный интеллект сможет решить все проблемы современного человека.



Однако ученые и изобретатели Илон Маск и Билл Гейтс утверждают, что искусственный интеллект сможет полностью уничтожить человечество, пишет Хроника.инфо со ссылкой на VistaNews.



Сейчас в повседневной жизни люди пользуются только безопасным искусственным интеллектом. Это все те предметы, которыми человек пользуется в повседневной жизни, без которых уже не может обходиться: телефон, компьютер машины, различные системы распознавания личности.



Современные ученые утверждают, что к 2025 году компьютер за тысячу долларов не будет уступать человеческому мозгу. В будущем ученые смогут создавать уникальные чипы, которые будут вживляться в мозг человеку. Благодаря этим чипам, человек сможет отключать чувство голода или не спать вовсе.



Однако компьютеры не защищены от поломок или взломов, в результате чего искусственный интеллект будет жить своей жизнью, что приведет к катастрофе и гибели всего человечества.