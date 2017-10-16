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Московский суд оштрафовал Telegram за отказ сотрудничать с ФСБ

16.10.2017 13:40
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Московский суд оштрафовал Telegram за отказ сотрудничать с ФСБ

Мировой судья Мещанского района Москвы Юлия Данильчик оштрафовала мессенджер Telegram на 800 тыс рублей за отказ предоставить ФСБ ключи для декодирования переписки пользователей, передает ИА "ЛІГАБізнесІнформ".
Как указано на портале Единого информационного пространства судей города Москвы, Telegram привлекли к ответственности по статье КоАП РФ - неисполнение обязанностей организатором распространения информации в сети Интернет.
Журналисты отмечают, что это решение, вероятно, стало первым применением такой статьи в российской истории. Представителей Telegram в суде не было.



Теги: Россия, суд, штраф, ФСБ
 
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