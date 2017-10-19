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Хакеры взломали украинскую альтернативу "ВКонтакте"
19.10.2017 14:35
Украинцам, которые зарегистрировались в украинской социальной сети ЄСвоє, советуют сменить номера телефонов из-за ее взлома хакерами, сообщает ICTV.
В соцсети, которую в начале октября запустила Александра Струмчинская, одна из участников запуска соцсети Ukrainians, зарегистрировалось более 350 тыс. человек.
Основатели ЄСвоє утверждают, что проблема со взломом решена и аккаунты защищены. Эксперты же советуют пользователям сменить электронную почту и номера телефонов, а также не регистрироваться в новых украинских соцсетях, потому что для создания достойного продукта в Украине нет ни экономических, ни социальных предпосылок.
Теги: Украина, социальная сеть, взлом, хакеры
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