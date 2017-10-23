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В России выпустили мотоцикл Калашникова
23.10.2017 11:05
Концерн «Калашников» создал свой первый полностью электрический мотоцикл на базе модели ИЖ. Он специально разработан для полиции, сообщает car.ru.
Эндуро (наверное, именно к этому классу можно отнести новинку) оснащён электрическим двигателем 15 кВт, питаемым литий-ионной батареей, ёмкости которой достаточно для преодоления 150 километров без подзарядки. Основное назначение мотоцикла - это патрулирование. Максимальная скорость ограничена на отметке в 80 км/ч.
Первая партия такой мототехники уже передана московским полицейским, и концерн хочет как можно скорее начать тестирование новичка по всей стране.
Теги: Россия, мотоцикл, электроэнергия, Калашников
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