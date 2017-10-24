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Диссертация Хокинга "положила" сайт Кембриджского университета
Только 23 октября на сайте архива Кембриджского университета опубликовали текст полной диссертации Стивена Хокинга об исследовании Вселенной, а уже через несколько часов он перестал загружаться, сообщает Телеканал новостей «24».
Десятки тысяч людей получили доступ к работе ученого в первые 12 часов после ее публикации. Знаменитый физик и популяризатор науки Стивен Хокинг открыл доступ к своей полной докторской диссертации "Свойства расширения Вселенных".
Там он рассмотрел и исследовал последствия расширения Вселенной, теории гравитации, предположения о причинах образования галактик, а также доказал неизбежность сингулярности в космологических моделях.
Однако по сообщению университета, менее чем за сутки более 60 тысяч человек посетили сайт, чтобы прочитать или скачать документ, из-за чего он и стал неисправным. Сайт Кембриджского университета до сих пор "едва" работает.
Ранее диссертацию Хокинга можно было прочитать только в библиотеке Кембриджа или приобрести ее цифровую копию за 86 долларов.
Теги: сайт, диссертация, Стивен Хокинг, Кембридж
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