Все рубрики раздела

Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Наука и технологии

ПриватБанк обновил дизайн сайта

24.10.2017 10:30
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
ПриватБанк обновил дизайн сайта

Впервые за почти пять лет ПриватБанк обновил свой сайт. С 20 октября по адресу privatbank.ua посетителям доступна новая, более современная версия дизайна, сообщает gagadget.com.
ПриватБанк использовал плоский дизайн интерфейса, близкий к концепции Material Design в последних версиях Android. Сайт стал более легким и теперь оптимизирован для мобильных устройств. По словам представителей компании, им удалось заметно ускорить загрузку страниц. Также появилась возможность кастомизации контента — «мы сможем показывать каждому пользователю ту информацию, которая для него наиболее полезна и интересна».
Старая версия сайта доступна по адресу old.privatbank.ua. ПриватБанк предлагает всем желающим принять активное участие в тестировании нового сайта. В течение месяца на электронную почту [email protected] будут принимать все отзывы и замечания. Если пользователь забредет не туда, на странице ошибки 404 его ждет печальный кот Василий.
Сайт ПриватБанка стабильно входит в первую десятку самых посещаемых ресурсов в Украине. В сентябре он занимал шестую строчку рейтинга.



Теги: дизайн, сайт, ПриватБанк, обновление
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
все новости Донбасса →
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх