Биткоин отметил свой день рождения новым рекордом

01.11.2017 13:40

Курс первой и самой популярной на сегодняшний день криптовалюты – биткоина – установил новый рекорд, сообщает ICTV.

31 октября цена биткоина поднялась до $6571 за монету (по состоянию на 12.47 1.11.2017).

Вероятной причиной роста на рынке считают все большее внимание к биткоину, а также то, что 31 октября первой криптовалюте исполнилось 9 лет.