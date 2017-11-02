Все рубрики раздела

Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Наука и технологии

Sony "реинкарнировала" робота-собаку "Aibo" (ВИДЕО)

02.11.2017 14:20
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Sony "реинкарнировала" робота-собаку "Aibo" (ВИДЕО)

Компания Sony прекратила производство роботов-собак Aibo в 2006 году, однако теперь — спустя 11 лет — решила возродить легендарную серию, сообщает Новое время.
Обновленный робопёс использует ультра-компактные приводы, которые позволяют его телу двигаться по 22 осям, в глазах Aibo установлены две OLED-панели, чтобы показать диапазон эмоций.
Sony утверждает, что новый Aibo "может сформировать эмоциональную связь с членами семьи, обеспечивая их любовью, нежностью, и радостью воспитания компаньона".
Разработчики отмечают, что поведение Aibo является адаптируемым, то есть зависит от поведения владельца. Робот использует технологию глубокого обучения, которая позволяет анализировать звуки и изображения, проходящие через массив датчиков, и использует данные облака, чтобы извлечь уроки из опыта других Aibo и их владельцев. Срок службы батареи оценивается примерно в два часа, с временем перезарядки три часа.
Вместе с новой моделью появилось и мобильное приложение My Aibo, с помощью которого пользователь может получить доступ к настройкам устройства, а также, например, посмотреть фотографии, сделанные камерой робота.
Новый Aibo доступен для предварительного заказа в Японии с 1 ноября и поступит в продажу 11 января 2018. Пока у Sony нет никаких планов по продажам робота за пределами Японии. Стоимость Aibo составляет около $ 1700, кроме того, необходимо вносить ежемесячную абонентскую плату.



Теги: робот, Sony, собака
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх