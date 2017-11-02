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В пирамиде Хеопса обнаружили потайную комнату
Ученые обнаружили в египетской пирамиде Хеопса ранее не известную потайную комнату, передает телеканал 112 Украина.
Согласно сообщению, комната представляет собой узкий наклонный коридор длинной как минимум в 30 метров. Она расположена над Большой галереей.
Ученые пока не пришли к единому мнению, для чего предназначалось найденное помещение.
Как отмечается, это первое значимое открытие в структуре египетских пирамид с XIX века. Оно стало возможным благодаря исследованию пирамиды при помощи космических лучей: ученые использовали методику мюонной радиографии (исследование при помощи мюонов - одного из видов элементарных частиц из семейства лептонов), которая позволяет визуализировать пустоты в пирамиде, не проникая в нее.
Ученые полагают, что с помощью новой технологии исследование пирамид вскоре будут сделаны и другие открытия.
Теги: открытие, пирамида Хеопса, комната
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