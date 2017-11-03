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В мире начались официальные продажи iPhone X
03.11.2017 14:15
Во всех магазинах Apple Store в мире в пятницу, 3 ноября, стартовали продажи юбилейного iPhone X. В крупных городах желающие первыми получить новые гаджеты выстроились в очереди еще накануне, сообщает РБК.
Новые устройства оснащены технологией распознавания лиц Face ID, большим 5,8-дюймовым дисплеем OLED с высоким разрешением, 12-мегапиксельной с двойной оптической стабилизацией и 7-мегапиксельной фронтальной камерами, на устройствах отсутствует кнопка «домой». Стоимость нового iPhone в официальном интернет-магазине Apple начинается от $999 за смартфон с памятью 64 Гб и от $1,149 за устройство с памятью 256 Гб.
Теги: продажи, начало, Apple, iPhone
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